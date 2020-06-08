Прем'єр-ліга назвала Миколенка кращим футболістом 25 туру
Укрінформ
Українська футбольна Прем'єр-ліга визначила кращого гравця 25-го туру чемпіонату країни.
За підсумками голосування експертів перемогу здобув захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко, повідомляє пресслужба УПЛ.
До складу експертної ради УПЛ увійшли Леонід Буряк, Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Миколенко на два бали випередив донеччанина Марлоса та свого одноклубника Віталія Буяльського.
Фото: dynamo.kiev.ua.