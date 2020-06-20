УЄФА затвердив дати проведення Євро-2021 з футзалу серед збірних U19

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення щодо дат проведення чемпіонату Європи з футзалу серед юнацьких збірних U19 (вік гравців - до 19-ти років).

Матчі фінальної стадії турніру заплановані на 1-7 жовтня наступного року, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що на першому в історії Євро з футзалу серед юнаків, що відбулося минулого року, збірна України пробилася до фінального турніру, де посіла третє місце у своїй групі.

Читайте також: Фінальна стадія жіночого чемпіонату Європи з футзалу пройде 2022 року

Чемпіоном стала команда Іспанії, яка виступала в одному квартеті з українцями.

Фото: uefa.com.