УЄФА затвердив дати проведення Євро-2021 з футзалу серед збірних U19
Укрінформ
Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення щодо дат проведення чемпіонату Європи з футзалу серед юнацьких збірних U19 (вік гравців - до 19-ти років).
Матчі фінальної стадії турніру заплановані на 1-7 жовтня наступного року, повідомляє пресслужба УАФ.
Нагадаємо, що на першому в історії Євро з футзалу серед юнаків, що відбулося минулого року, збірна України пробилася до фінального турніру, де посіла третє місце у своїй групі.
Чемпіоном стала команда Іспанії, яка виступала в одному квартеті з українцями.
Фото: uefa.com.