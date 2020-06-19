Фінальна стадія жіночого чемпіонату Європи з футзалу пройде 2022 року

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення щодо проведення кваліфікації та фінального турніру чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.

Матчі фінального етапу пройдуть 24-27 березня 2022 року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ігри попереднього раунду Євро перенесли на 4-9 травня 2021 року.

Згідно із жеребкуванням відбору, збірна України потрапила до групи 3 основного раунду, де буде господарем міні-турніру. Поєдинки цієї стадії відбудуться 19-24 жовтня 2021 року.

Склад груп кваліфікації Євро-2022:

Попередній раунд

Група А: Сербія, Литва, Словаччина, Північна Ірландія

Група В: Нідерланди, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Молдова.

Група С: Казахстан, Бельгія, Гібралтар.

Три переможці груп вийдуть до основного раунду, де приєднаються до 13-ти команд, що отримали прямі перепустки.

Основний раунд

Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, переможець групи В.

Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія.

Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, переможець групи С.

Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, переможець групи А.

Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022.

Фото: uefa.com.