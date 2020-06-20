"Десна" успішно пройшла третє тестування на коронавірус

Футболісти, тренери та персонал чернігівського клубу "Десна" утретє здали ПЛР-тести на коронавірус.

Усі результати виявилися негативними, повідомляє пресслужба ФК "Десна".

"Сьогодні отримали результати тестів - усі здорові. Підготовка до матчу із "Зорею" проходить у звичайному режимі", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, зустріч 27-го туру "Десна" - "Зоря" (Луганськ) відбудеться у неділю, 21 червня, в Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна початок - о 19.30.

Фото: desna.football.