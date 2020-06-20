Морозюк: Інформація про інтерес до мене "Фенербахче" - лише чутки

Український футбольний захисник "Різеспора" Микола Морозюк прокоментував інформацію про інтерес до нього з боку іншого турецького клубу - стамбульського "Фенербахче".

Гравець назвав ці повідомлення чутками, інформує Meta-raitings.com.

"Поки можу сказати, що це всього лише чутки. Усе можливо, але конкретно поки що не можу нічого коментувати. Так, у мене є певні цілі. Зараз поки немає сенсу про щось говорити. Час покаже", - заявив Морозюк.

Нагадаємо, нинішнього сезону ексгравець київського "Динамо" провів у складі "Різеспора" 23 матчі, забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу. Контракт українця з клубом розрахований до липня 2021 року.

Фото: aksam.com.