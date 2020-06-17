Завацька обіграла Тубельйо на виставковому турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька здобула третю перемогу на турнірі в Екс-ан-Прованс (Франція).

Уродженка Луцька за 50 хвилин упевнено обіграла француженку Аліс Тубельйо - 6:0, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Раніше на цих змаганнях Завацька перемогла Манон Арканьйолі та Марі Темен, а також програла Кароль Монне. Усе суперніци також представляли Францію.

Читайте також: Стаховський обіграв Стіпича на Eastern European Championship

Додамо, що Екс-ан-Прованс знаходиться у півтора годинах їзди від Каннів. Виставковий турнір проводить Федерація тенісу Франції.

Фото: btu.org.ua.