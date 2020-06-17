Стаховський обіграв Стіпича на Eastern European Championship
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський переміг у середу серба Філіпа Стіпича на чемпіонаті Східної Європи (Eastern European Championship), що триває на кортах тенісної академії Янко Тіпсаревича у Белграді.
Результат поєдинку - 6:1, 6:3, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 6 хвилин.
Стаховский у групі D має 2 перемоги та 1 поразку. Раніше він обіграв словенського тенісиста Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4) та поступився представнику Боснії і Герцеговини Томіславу Бркичу (7:5, 5:7, 5:7).
У групі С Eastern European Championship також виступає українець Ерік Ваншельбойм, у якого перемога та поразка.
Фото: btu.org.ua.