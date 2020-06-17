US Open пройде без кваліфікації та зі скороченою парної сіткою

Відкритий чемпіонат США з тенісу, зелене світло на проведення якого дав мер Нью-Йорка, пройде з 31 серпня по 13 вересня без кваліфікації.

Буде також скорочено парна сітка (з 64-ти до 32-х дуетів), повідомляє на сторінці у Twitter відомий американський журналіст, провідний редактор Sports Illustared Джон Вертгайм.

За неофіційною інформацією, тенісистам дозволять брати із собою більш ніж одного члена команди (таким чином, задовольнять головну вимогу першої "ракетки" світу Новака Джоковича) та пом'якшать деякі карантинні вимоги.

Кваліфікацію не зіграють через те, що 22-28 серпня на тому ж стадіоні пройде супертурнір (Мастерс ATP, WTA Premier 5) Western & Southern Open, який перенесли з Цинциннаті.

Фото: usopen.org.