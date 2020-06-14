Ла Ліга: «Реал» легко обіграв «Ейбар»

Мадридський клуб скоротив відставання від «Барселони» до 2 очок.

В матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» переміг на власному полі «Ейбар» 3:1, повідомляє Укрінформ.

Мадридський гранд дограє сезон на маленькій арені на власній заміській базі. Стадіон одразу приніс команді удачу і вже в першому таймі «Реал» забив три м’ячі. Відзначились Кроос, Рамос і Марсело. Після перерви гості один м’яч відіграли (Бігас). 3:1 – перемога мадридців.

Після цієї перемоги «Реал» набрав 59 очок і скоротив відставання від лідера Ла Ліги – «Барселони» до двох очок.

Фото: Marca