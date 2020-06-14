«Барселона» поновила сезон, розгромивши в чемпіонаті «Мальорку»

Каталонці відірвались від «Реала» на 5 очок.

В матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» розгромила на виїзді «Мальорку» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Каталонці повели в рахунку вже на початку поєдинку. На 2-й хвилині матчу Відаль головою замкнув подачу Альби. До перерви «Барселона" відзначилася ще раз. Результативний удар в активі Брейтвейта.

На 80-й хвилині Альба забив третій м’яч «Барселони» в матчі. А у компенсований час Мессі встановив остаточний рахунок – 4:0 на користь гостей.

«Барселона» зміцнила лідерство в Ла Лізі - каталонці випереджають «Реал» на п'ять очок. Мадридський клуб сьогодні, 14 червня, вдома приймає «Ейбар».

Фото: Marca