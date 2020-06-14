"Наполі" удесяте вийшов у фінал Кубка Італії з футболу

В матчі у відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії з футболу "Наполі" в Неаполі обмінявся голами з міланським "Інтером" (1:1) і вийшов у фінал розіграшу.

На швидкий гол данського півзахисника "Інтера" Крістіана Еріксена, який відкрив рахунок на 2-й хвилині, господарі відповіли результативним ударом бельгійського форварда Дріса Мертенса (41), повідомляє Укрінформ.

У першому матчі "Наполі" в гостях обіграв "Інтер" - 1:0.

У фіналі Кубка Італії-2019/20 "Наполі" зійдеться з туринським "Ювентусом", який у півфіналі за правилом виїзного гола залишив за бортом турніру "Мілан" (1:1, 0:0).

Для "Наполі" це буде десятий фінал в історії клубу, на рахунку якого 5 трофеїв.

"Ювентус" є 13-разовим володарем Кубка Італії.

Фото: sscnapoli.it.