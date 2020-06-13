"Ювентус" вийшов у фінал Кубка Італії з футболу

Футболісти туринського "Ювентуса" стали першими фіналістами Кубка Італії-2019/20.

У півфіналі розіграшу "чорно-білі" за правилом голу на виїзді взяли гору над "Міланом", повідомляє Укрінформ.

Поєдинок у відповідь в Турині, який проходив без глядачів, завершився без голів - 0:0. На 16-й хвилині португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду не реалізував пенальті, поціливши у ліву стійку воріт Джанлуїджі Доннарумми.

"Мілан" із 17-ї хвилини грав у меншості - за грубу гру червону картку отримав хорватський нападник Анте Ребич.

У першому матчі в Мілані була зафіксована нічия - 1:1.

Другий фіналіст Кубка Італії визначиться в суботу, 13 червня, на "Сан-Паоло" в Неаполі, де "Наполі" зустрінеться з міланським "Інтером" (перша гра - 1:0).

"Ювентус" і "Мілан" відновили футбольний сезон на Апеннінах, перерваний 9 березня через пандемію коронавірусу.

Чемпіонат Італії в Серії А продовжиться 20 червня поєдинками "Торіно" - "Парма" і "Верона" - "Кальярі".

На даний момент в турнірній таблиці лідирує "Ювентус", який набрав 63 очки в 26-ти матчах. "Стара синьйора" на 1 очко випереджає римський "Лаціо".

22 червня "Ювентус" на виїзді зіграє з "Болоньєю", а "Лаціо" 24 червня в Бергамо зійдеться з командою півзахисника збірної України Руслана Малиновського "Аталантою".

Фото: juventus.com.