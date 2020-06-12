Глядачів на трибуни планували повернути після 17 червня – Павелко

В Україні ситуація з коронавірусом погіршується, тому дату повернення уболівальників переносять ще на тиждень.

Президент УАФ Андрій Павелко анонсував повернення уболівальників на трибуни після 17 червня. За його словами, все залежатиме від стабільної ситуації з кількістю захворілих на коронавірус, повідомляє телеканал «Футбол».

«Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас.

Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скоректуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина», - заявив Павелко.

Раніше Андрій Павелко повідомляв, що в УАФ працюють над можливістю допуску уболівальників на стадіони. Організація вже направила пропозицію пом'якшити карантин для спортивних арен до Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, сезон в УПЛ відновився в кінці травня. Днями також прийняли рішення про поновлення Першої ліги. Планувалося, що залишок чемпіонатів пройде без уболівальників на трибунах.

Фото: Укрінформ