УАФ пропонує почати заповнювати трибуни на 10-25%

Українська асоціація футболу робить все можливе, щоб повернути на трибуни уболівальників і журналістів.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів на своїй сторінці у Facebook про перспективу повернення глядачів на футбольні матчі.

«Після відновлення змагань, як і обіцяв, УАФ робить все можливе, щоб повернути на трибуни уболівальників і журналістів. Досвід деяких країн Європи показує, що в деяких регіонах, де пом'якшені карантинні обмеження, це можливо.

На даному етапі мова йде про формат заповнення не більше, ніж на 10-25%. Але і така перспектива стане ще однією важливою перемогою.

УАФ відправила пропозицію щодо пом'якшення карантину на стадіонах міністру охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України. Тепер головне завдання - створити безпечну можливість, з чітким дотриманням медичного протоколу, журналістам працювати на матчах, а вболівальникам підтримувати команди», - написав Павелко.

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Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що рішення щодо проведення матчів з глядачами прийматимуть після 10 червня.

Нагадаємо, у разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Зараз у клубів по 34 трофея. Для «Шахтаря» це буде 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку «Динамо» - 15.

Фото: Укрінформ