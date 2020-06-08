Після 10 червня МОЗ вирішить питання повернення глядачів на трибуни

Вболівальників повертатимуть поступово, трибуни відкриватимуть частково.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував «Профутболу» можливість повернення глядачів на трибуни. За його словами, це питання обговорять після чергового послаблення карантинних обмежень.

«Після 10 червня, коли дозволять культурні заходи, МОЗ розгляне питання і надасть свою офіційну позицію стосовно можливої ​​дати пропуску глядачів на стадіони. Буде обговорюватися кількість і відсоток можливої ​​заповнюваності трибун», - заявив Ляшко.

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УПЛ відновилася матчами 24-го туру 30 травня. Рішення стосовно продовження Першої ліги досі не прийняли.

Раніше Рада ліг ПФЛ прийняла рішення дограти сезон Першої ліги в звичному форматі. Турнір планували відновити 23 червня і завершити 8 серпня. Однак, виконком УАФ це рішення не затвердив і відклав вердикт до 11 червня.

Фото: Укрінформ