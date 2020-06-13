Микита Маштаков виграв тенісний турнір UTF Gentlemen Invitational

21-річний Микита Маштаков став сьогодні переможцем виставкового тенісного турніру UTF Gentlemen Invitationalрій Щербак, що завершився в Ірпені.

У фінальному матчі Микита у двох сетах обіграв на корті тенісного центру ФТУ 16-річного В'ячеслава Бєлінського - 6:2, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин.

Загалом за перемогу на UTF Gentlemen Invitational змагалися вісім українських тенісистів, які склали два квартети. У півфіналах Маштаков виграв у Марата Дев'ятьярова - 2:6, 6:3, 7:6 (7:5), а Бєлінський здолав Владислава Манафова - 6:4, 6:4.

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Як інформувало агентство, подібний жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна Марта Костюк.

Фото: ФТУ.