Джокович відкриває тенісний виставковий турнір в Белграді

Стали відомі результати жеребкування виставкового тенісного турніру Adria Tour в Белграді (Сербія), організатором якого є перша "ракетка" світу Новак Джокович.

Вісім учасників поділили на дві групи, повідомляє GoTennis.

У групі A зіграють Новак Джокович, Олександр Звєрєв, Філіп Країнович і Віктор Троїцькі.

У групі B виступлять Домінік Тім, Григор Димитров, Душан Лайович і Дамір Джумхур.

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У суботу, 13 червня, відбудуться два тури групового етапу. У неділю, 14 червня, - вирішальний тур, а також фінал між найсильнішими в групах.

Всі поєдинки будуть проводитися в трьох сетах, кожен сет - до чотирьох очок.

Фото: gotennis..