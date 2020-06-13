Джокович відкриває тенісний виставковий турнір в Белграді
Укрінформ
Стали відомі результати жеребкування виставкового тенісного турніру Adria Tour в Белграді (Сербія), організатором якого є перша "ракетка" світу Новак Джокович.
Вісім учасників поділили на дві групи, повідомляє GoTennis.
У групі A зіграють Новак Джокович, Олександр Звєрєв, Філіп Країнович і Віктор Троїцькі.
У групі B виступлять Домінік Тім, Григор Димитров, Душан Лайович і Дамір Джумхур.
У суботу, 13 червня, відбудуться два тури групового етапу. У неділю, 14 червня, - вирішальний тур, а також фінал між найсильнішими в групах.
Всі поєдинки будуть проводитися в трьох сетах, кожен сет - до чотирьох очок.
Фото: gotennis..