Гвоздик залишається першим Послом доброї волі Червоного Хреста України

Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC харків'янин Олександр Гвоздик, який оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри, залишається першим Послом доброї волі Товариства Червоного Хреста України.

Про це кореспонденту Укрінформу Світлані Лігостаєвій розповів голова Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров.

"Олександр Гвоздик напередодні оголосив про закінчення своєї спортивної кар'єри. Однак спортсмен, як він підтвердив по телефону з Лос-Анджелеса, залишається обраним у квітні 2019 року в Харкові першим Послом доброї волі Товариства Червоного Хреста України", - зазначив Башкіров.

За його словами, керівництво Червоного Хреста України обрало Гвоздика на цю почесну посаду не випадково, адже він відомий не тільки досягненнями у спорті, але і своїми поглядами на гуманітарні цінності, серед них - культ здорового способу життя, що особливо важливо для молоді.

"Одразу після обрання Олександр відкрив благодійний фонд з метою реалізації власного пріоритетного проєкту "Діти в конфлікті" (Children in Conflict). В рамках проєкту він постійно допомагає діючій у Харкові дитячій школі боксу, серед вихованців якої є діти з сімей переселенців, одній з дитячих дошкільних установ Харкова, де є діти з особливими потребами та куди він нещодавно передав бактерицидний рециркулятор - прилад для знезараження повітря у приміщеннях, а також - міському перинатальному центру, зокрема, відділенню інтенсивної терапії, з роботою якого він ознайомився особисто і куди він передав кілька сотень коробок з памперсами", - пояснив Башкіров.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 10 червня Олександр Гвоздик оголосив про завершення спортивної кар'єри. Як пояснювали менеджер самого боксера Егіс Клімас і український промоутер Олександр Красюк, у Гвоздика є бізнес, яким він хоче займатися на повну силу.

Фото: Getty Images.