Гвоздик пішов з боксу, бо вирішив присвятити себе бізнесу – промоутер

Українець володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Клімас прокоментував ESPN рішення українця закінчити професійну кар'єру.

«Він - дуже розумний хлопець, тому вирішив, що було б важко вести свій бізнес і боксувати одночасно. Або він присвячує себе на 100% боксу, або бізнесу. Він вирішив обрати друге», - сказав Клімас.

За професіональну кар'єру Гвоздик провів 17 поєдинків: здобув 16 перемог поспіль перш, ніж програв Артуру Бетербієву чемпіонський титул WBC в напівважкій вазі в жовтні минулого року.

Гвоздик став чемпіоном світу в грудні 2018-го, коли нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді. Через чотири місяці він успішно захистив титул в бою з французом Дуду Нгумбу.