Відомий український боксер оголосив про завершення кар'єри — ЗМІ

Український боксер напівважковаговик Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.

Про це інформує tribuna із посиланням на самого спортсмена.

33-річний боксер зазначив, що поки утримається від подальших коментарів.

Останній поєдинок Гвоздик провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC в напівважкій вазі російському спортсмену Артуру Бетербієву.

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Нагадаємо: на професійному рингу Олександр Гвоздик провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги (14 нокаутом), він є бронзовим призером Олімпіади-2012.