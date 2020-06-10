Відомий український боксер оголосив про завершення кар'єри — ЗМІ
Укрінформ
Український боксер напівважковаговик Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.
Про це інформує tribuna із посиланням на самого спортсмена.
33-річний боксер зазначив, що поки утримається від подальших коментарів.
Останній поєдинок Гвоздик провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC в напівважкій вазі російському спортсмену Артуру Бетербієву.
Нагадаємо: на професійному рингу Олександр Гвоздик провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги (14 нокаутом), він є бронзовим призером Олімпіади-2012.