Результати чергових ПЛР-тестів динамівців на COVID-19 негативні

Медичний штаб київського футбольного клубу "Динамо" отримав результати ПЛР-тестів на наявність COVID-19, які 10 червня здала команда.

У середу всі гравці, тренерський штаб і персонал, задіяний у процесі підготовки першої команди, пройшли ПЛР-тести на наявність коронавірусу, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

За інформацією медичного персоналу клубу, тести всіх динамівців дали негативний результат.

Нагадаємо, попередні тести команда пройшла менше двох тижнів тому - перед зустріччю з донецьким "Шахтарем". Відповідно до медичного протоколу Української Прем'єр-ліги (УПЛ), ПЛР-тести необхідно проводити кожні 14 днів.

Нині "Динамо" продовжує підготовку до матчу 26 туру УПЛ із луганською "Зорею", який відбудеться в суботу, 13 червня, у Запоріжжі.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.