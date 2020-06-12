Де дивитися матчі 26 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 26-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 13 червня, у Маріуполі.

Поєдинок на стадіоні ім. В. Бойка "Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться луганська "Зоря" і київське "Динамо", які зійдуться на "Славутич-Арені" у Запоріжжі (17.00; "2+2"), донецький "Олімпік" і "Львів" - на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (19.30; "Футбол 2").

Ще два матчі 26-го туру відбудуться у неділю, 14 червня. О 17.00 стартує гра на НСК "Олімпійський" між ковалівським "Колосом" та донецьким "Шахтарем" ("Футбол 1"), о 19.30 на КСК "Ніка" футболісти "Олександрії" прийматимуть чернігівську "Десну" ("Футбол 1").

Поєдинок "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесений.

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Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Динамо" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 26 (24), "Львів" - 22 (25), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).