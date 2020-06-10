Цуренко зіграє на виставковому тенісному турнірі у Сербії
Укрінформ
Леся Цуренко приєдналася до списку учасниць тенісного турніру Eastern European Championship на кортах Академії Янко Тіпсаревич у столиці Сербії.
Виставкові змагання пройдуть у Белграді наступного тижня, інформує BTU.
Раніше повідомлялося, що на Eastern European Championship також виступлять представники українського тенісу Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Сергій Стаховський.
Очікується, що першими зіграють тенісисти (старт - 15 червня), після чого пройдуть змагання жіночої сітки.
Фото: btu.org.ua.