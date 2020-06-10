Федерер 2020 року на корт не повернеться

20-разовий переможець турнірів Grand Slam, експерша "ракетка" світу Роджер Федерер переніс ще одну операцію на коліні.

У своєму акаунті у Twitter швейцарський тенісист повідомив, що бере паузу у виступах і нинішнього року на корт не повернеться.

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"Дорогі шанувальники, я сподіваюся, що ви здорові. Через те, що виникли проблеми з відновленням після першої операції, мені довелося перенести додаткову артроскопічну процедуру на правому коліні. Нині, як і перед сезоном-2017, я планую взяти необхідну паузу, аби підготуватися на всі 100 відсотків і грати на найвищому рівні. Буду дуже сумувати за уболівальникам і з нетерпінням чекаю на повернення на початку сезону-2021", - написав Федерер.

Фото: Getty Images.