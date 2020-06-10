"Баєр" став першим фіналістом Кубка Німеччини з футболу-2019/20
Укрінформ
У півфіналі Кубка Німеччини футболісти леверкузенського "Баєра" упевнено обіграли на виїзду команду 4-го дивізіону "Саарбрюкен" з рахунком 3:0.
Авторами голів на "Герман-Нойбергер-Штадіоні" стали Мусса Діабі, який відзначився на 11-й хвилині, Лукас Аларіо (19) та Карім Белларабі (58), повідомляє Укрінформ.
У другому поєдинку 1/2 фіналу розіграшу 10 червня чинний володар трофею "Баварія" на "Альянц Арені" у Мюнхені зустрінеться з володарем Кубка Німеччини-2018 "Айнтрахтом" з Франкфурта.
Фінал-2019/20 має відбутися 4 липня.
Фото: Getty Images.