ФК "Гоффенгайм" розірвав контракт з головним тренером Шройдером

Клуб німецької футбольної Бундесліги "Гоффенгайм" розірвав контракт з головним тренером команди нідерландцем Альфредом Шройдером.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою з огляду на розбіжності у поглядах в питаннях стратегічного розвитку клубу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Разом із головним тренером залишив "Гоффенгайм" його асистент і брат Дірк Шройдер.

Нагадаємо, Альфред Шройдер очолив німецьку команду минулого літа, підписавши трирічний контракт. За чотири тури до закінчення сезону клуб посідає сьоме місце в чемпіонаті Німеччини, продовжуючи вести боротьбу за зону Ліги Європи.

12 червня "Гоффенгайм" у матчі Бундесліги приймає "Лейпциг".

Фото: achtzehn99.de.