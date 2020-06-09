Мадрид готовий провести фінал Ліги чемпіонів

Ситуація з господарем фіналу ЛЧ проясниться після засідання виконавчого комітету УЄФА 17 червня.

Мадрид готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів в разі, якщо УЄФА вирішить перенести його з Стамбула. Про це заявив мер міста Хосе Луїс Мартінес-Алмейда, повідомляє видання Marca.

Спочатку розіграти Кубок чемпіонів в турецькій столиці планували 30 травня, але турнір призупинили у зв'язку з пандемією COVID-19.

«Прийняти міжнародну подію рівня фіналу Ліги чемпіонів - дуже важливо, особливо за таких обставин, бо це покаже здатність міста вийти з драматичній ситуації, яку ми проживали протягом недавнього часу», - розповів мер столиці Іспанії.

Нагадаємо, Мадрид прийняв фінал Ліги чемпіонів в 2019 році на стадіоні «Ванда Метрополітано», домашній арені «Атлетіко». У вирішальному матчі «Ліверпуль» обіграв «Тоттенгем» (2:0).

Ситуація з господарем фіналу ЛЧ проясниться після засідання виконавчого комітету УЄФА 17 червня. Очікується, що фінал можуть віддати Лісабону.

Сезон в Лізі чемпіонів призупинили на етапі 1/8 фіналу. У чвертьфінал до вимушеної перерви встигли вийти «РБ Лейпциг», «Аталанта», «ПСЖ» і «Атлетіко».

Фото: Marca