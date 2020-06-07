УЄФА має намір дограти Лігу чемпіонів у Португалії - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) схильний до рішення провести вирішальні матчі Ліги чемпіонів нинішнього сезону в Лісабоні.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, головний єврокубковий турнір буде дограний в Португалії, в Лісабоні.

В УЄФА мають намір прийняти таке рішення через те, що цій країні вже вдалося перемогти коронавірус, а також тому, що всі португальські команди вилетіли з Ліги чемпіонів і всі інші клуби через це будуть в рівних умовах.

Відзначається також, що стадії, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в один матч. Лігу чемпіонів планують дограти в серпні.