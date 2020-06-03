УЄФА відсторонив "Трабзонспор" від участі в єврокубках на один сезон

Судова палата Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виключила турецький "Трабзонспор" від єврокубків.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Клуб з міста Трабзон не відповідає вимогам беззбитковості. Умова була висунута 5 липня 2019 року. В результаті Судова палата постановила виключити "Трабзонспор" з участі в одному клубному змаганні УЄФА, в якому він міг би брати участь у сезонах 2020/21 і 2021/22.

Після 26 матчів "Трабзонспор" займає перше місце в турнірній таблиці, маючи в активі 53 очки. Стільки ж у йде на другій сходинці "Істамбулом".

Фото: uefa.com.