В Україні планують провести клубно-командний чемпіонат з тенісу

Національна федерація тенісу (ФТУ) проанонсувала перший в історії незалежної України клубно-командний чемпіонат країни.

Змагання пройдуть на кортах тенісного центру ФТУ в Ірпені, повідомляє пресслужба федерації на сторінці у Facebook.

"Це буде перший клубно-командний чемпіонат в країні за час незалежності. Ми упевнені, що саме зараз найкращий час для запуску нових змагань і форматів. Кілька разів ідея проведення командних змагань обговорювалася ФТУ, але жодного разу практичної користі з цього не виходило. Нині ми упевнені, що все вийде. ми створили робочу групу із представників провідних клубів, які взяли активну участь у розробці регламенту змагань. Попередньо вже отримали згоду на участь від чотирьох команд. Сподіваємося, що це лише початок", - зазначається у повідомленні,

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У кожній команді зіграють гравці категорій до 12-ти, 14-ти, 16-ти, 18 років та дорослі. Найближчим часом положення про турнірі буде опубліковано на офіційному сайті ФТУ і відкриються заявки на участь.

Право проведення наступного чемпіонату отримає команда-переможниця.

Фото: ФТУ.