Ястремська виступить на тенісному турнірі у Сербії
Укрінформ
Украінська тенісистка Даяна Ястремська приєдналася до складу учасниць виставкового турніру Eastern European Championship у Сербії.
Змагання пройдуть на кортах Тенісної академії Янко Тіпсаревича у Белграді наступного тижня, повідомляє BTU.
У жіночій сітці також зіграє українка Катерина Козлова. Серед інших учасниць - Крістіна Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.
У чоловічій сітці Eastern European Championship виступить киянин Сергій Стаховський.
Фото: j48tennis.net.