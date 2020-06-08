Ястремська виступить на тенісному турнірі у Сербії

Украінська тенісистка Даяна Ястремська приєдналася до складу учасниць виставкового турніру Eastern European Championship у Сербії.

Змагання пройдуть на кортах Тенісної академії Янко Тіпсаревича у Белграді наступного тижня, повідомляє BTU.

У жіночій сітці також зіграє українка Катерина Козлова. Серед інших учасниць - Крістіна Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.

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У чоловічій сітці Eastern European Championship виступить киянин Сергій Стаховський.

Фото: j48tennis.net.