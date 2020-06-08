Кіліан Мбаппе - найдорожчий футболіст світу

Кіліан Мбаппе - найдорожчий футболіст світу

Укрінформ
Організація CIES Football Observatory опублікувала рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Очолив список є форвард французького клубу "ПСЖ" Кіліан Мбаппе - 259,2 млн євро, повідомляє офіційний сайт CIES.

Топ-10 рейтингу:

1. Кіліан Мбаппе, "ПСЖ" - 259,2 млн євро

2. Рахім Стерлінг, "Манчестер Сіті" - 194,7 млн

3. Джейдон Санчо, "Боруссія" (Дортмунд) - 179,1 млн

4. Трент Александер-Арнолд, "Ліверпуль" - 171,1 млн

5. Маркус Решфорд, "Манчестер Юнайтед" - 152,3 млн

6. Мохамед Салах, "Ліверпуль" - 144,9 млн

7. Садьйо Мане, "Ліверпуль" - 139,2 млн

8. Антуан Грізманн, "Барселона" - 136,4 млн

9. Альфонсо Девіс, "Баварія" - 133,5 млн

10. Гаррі Кейн, "Тоттенхем" - 118,7 млн.

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Цікаво, що форвард "Барселони" Ліонель Мессі посів у цьому списку 21-е місце (100,1 млн євро), а нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду - 70-те (62,8 млн).

На фото: Кіліан Мбаппе/Getty Images.

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