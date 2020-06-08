Михайличенко - кращий тренер 25-го туру чемпіонату УПЛ з футболу

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 25-го туру Прем'єр-ліги.

Кращим тренером туру став наставник київського "Динамо" Олексій Михайличенко, повідомляє офіційний сайт організації.

Зважаючи на вражаючу медальну боротьбу в найвищому вітчизняному дивізіоні, протистояння "Динамо" та "Олександрії" мало особливу турнірну вагу. В випадку невдачі динамівці погіршували своє становище, ризикуючи ризикуючи не потрапити до першої трійки та даючи змогу опонентам наздогнати себе за очками. Втім, перемога киян вийшла більш ніж переконливою - 5:1", - зазначається у повідомленні.

Всеукраїнське об'єднання тренерів також підкреслює, що тренерський штаб “Динамо” зумів сповна скористатися глибиною своїх резервів і вгадав із замінами.

Фото: uafc.org.