Кіберфутбол: на European Nations Cup Україна зіграє з Португалією

У півфінальному поєдинку міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup збірна України з кіберфутболу у дисципліні PES зустрінеться з Португалією.

Матч пройде у середу, 10 червня, повідомляє пресслужба УАФ.

В 1/4-й турніру українці перемогли Північну Македонію - 2:1, а португальці з таким самим рахунком - бельгійців.

У двох інших чвертьфіналах Ізраїль переграв Чехію (2:1), а Сербія - Угорщину (2:0).

Фінальний поєдинок запланований на 13 червня.

Нагадаємо, турнір #StayHome European Nations Cup проходить під егідою Української асоціації футболу за ініціативи Федерації кіберспорту України та Європейської кіберспортивної федерації. У ньому беруть участь команди з 12-ти країн. Змагання відбуваються у трьох дисциплінах - CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

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Усі ігри української збірної транслюються на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Фото: uaf.ua.