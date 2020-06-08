Кіберфутбол: на European Nations Cup Україна зіграє з Португалією
Матч пройде у середу, 10 червня, повідомляє пресслужба УАФ.
В 1/4-й турніру українці перемогли Північну Македонію - 2:1, а португальці з таким самим рахунком - бельгійців.
У двох інших чвертьфіналах Ізраїль переграв Чехію (2:1), а Сербія - Угорщину (2:0).
Фінальний поєдинок запланований на 13 червня.
Нагадаємо, турнір #StayHome European Nations Cup проходить під егідою Української асоціації футболу за ініціативи Федерації кіберспорту України та Європейської кіберспортивної федерації. У ньому беруть участь команди з 12-ти країн. Змагання відбуваються у трьох дисциплінах - CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).
Усі ігри української збірної транслюються на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
Фото: uaf.ua.