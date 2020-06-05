Збірна України з кіберфутболу вийшла до півфіналу European Nations Cup

Збірна України з кіберфутболу успішно подолала чвертьфінальну стадію міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup.

У поєдинку за вихід до 1/2 фіналу в дисципліні PES (Pro Evolution Soccer) збірна України перемогла команду Північної Македонії - 2:1 (4:9, 5:2, 7:2), повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Путівку у фінал збірна України розіграє з переможцем пари Бельгія - Португалія. В іншому півфіналі зійдуться кращі команди у протистояннях Сербія - Угорщина та Ізраїль - Чехія.

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Нагадаємо, у турнірі, який організувала Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією, стартували команди з 12-ти країн. Онлайн-змагання проходять у трьох дисциплінах - CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES представляють три гравці - Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.