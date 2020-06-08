Російську стрибунку з трампліна дискваліфіковали на півтора року

Російська стрибунка на лижах з трампліна Олександра Кустова дискваліфікована за порушення антидопінгових правил.

Термін покарання складе 18 місяців і відраховується з 27 листопада 2019 року, повідомляє у понеділок РУСАДА.

Федерація стрибків на лижах з трампліна та двоборства Росії відсторонила спортсменку за порушення порядку надання інформації про місцезнаходження.

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21-річна Кустова входила до складу збірної Росії. Кращим результатом її на Кубку світу в особистому турнірі було 5-е місце у сезоні-2018/2019 на етапі у Норвегії. На чемпіонаті світу серед юніорів 2018 року Кустова здобула "срібло" у командних змаганнях.

Фото: sport.rambler.