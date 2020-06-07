Виконком УАФ увів нагальні заходи в українському футболі

У Львові, де сьогодні працює XXIII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ), відбулося засідання Виконавчого комітету організації.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, за підсумками засідання Виконком, зокрема, ухвалив такі рішення:

- рекомендувати Професіональній футбольній лізі України невідкладно скликати позачергову конференцію для вирішення питання про догравання змагань ПФЛ сезону-2019/2020;

- затвердити рішення Виконавчого комітету Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ) від 12.05.2020 про дострокове зупинення чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів та чемпіонату України з футболу серед команд юніорів (U19) сезону 2019-2020 років без визначення переможців;

- затвердити рішення Виконавчого комітету Асоціації футзалу України від 22 травня 2020 року про дострокове зупинення змагань;

Читайте також: Рішення дограти футбольну першість у Першій лізі відклали

- з огляду на дострокове припинення змагань ДЮФЛУ дозволити регіональним асоціаціям футболу реєструвати та заявляти футболістів-аматорів (за винятком осіб віком до 18-ти років), учасників змагань ДЮФЛУ, за інші команди/клуби на змагання з футболу обласного, районного та міського рівня, за умови отримання письмового дозволу від команди-учасниці змагань ДЮФЛУ та з дотриманням п. 6 ст. 17 Регламенту УАФ зі статусу і трансферів футболістів;

- рекомендувати XXIII Конгресу УАФ прийняти рішення про надання громадській організації "Українська асоціація електронного футболу" асоційованого членства в УАФ;

- подати письмовий звіт про діяльність УАФ за період із 17 травня 2019 року по 7 червня 2020 року на розгляд і затвердження XXIII Конгресу УАФ;

- схвалити в цілому нову редакцію Статуту УАФ та передати її на затвердження XXIII Конгресу УАФ та рекомендувати XXIII Конгресу УАФ затвердити нову редакцію Статуту УАФ.