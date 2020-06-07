Рішення дограти футбольну першість у Першій лізі відклали

Виконком Української асоціації фуболу (УАФ) у Львові сьогодні не зміг прийняти рішення щодо догравання Першої ліги.

За інформацією Tribuna.com, у четвер, 11 червня, на НСК "Олімпійський" пройде позачергова конференція Професіональної футбольної ліги (ПФЛ). У ній візьме участь і керівництво УАФ. Чи буде прийнято якесь рішення і яким буде формат зустрічі - невідомо.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 5 червня, клуби Першої ліги проголосували за продовження чемпіонату.