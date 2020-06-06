«Брешія» розірвала контракт з Балотеллі

Клуб вигнав скандального нападника через негідну поведінку.

Клуб Серії А «Брешія» достроково розірвав контракт з форвардом Маріо Балотеллі. Рішення вступило в силу негайно, сторони не чекатимуть завершення чергового сезону, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.

Угоду розірвали за систематичне порушення нападаючим дисципліни. Маріо посварився з президентом клубу Массімо Челліно після того, як на початку тижня пропустив тренування. Пізніше гравець заявив про проблеми з шлунком. Згодом Балотеллі знову пропустив тренування без пояснення причин.

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29-річний Балотеллі перейшов в «Брешію» минулого літа, підписавши з клубом трирічний контракт із зарплатою 1 млн євро на рік. В його активі 19 матчів і 5 забитих м'ячів.

Нагадаємо, чемпіонат Італії поновиться після тримісячної перерви 20 червня.

Фото: Gazzetta dello Sport