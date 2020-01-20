Італійський форвард отримав червону картку за карате на полі

Форвард італійського футбольного клубу “Брешиа” Маріо Балотеллі був вилучений у матчі чемпіонату Італії проти “Кальярі” вже на восьмій хвилині після виходу на поле.

Маріо Балотеллі за 7 хвилин, проведених на полі, зробив фол і застосував прийом карате, за що отримав дві жовті картки. Про це повідомляє 24tv.ua.

Футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині при рахунку 2:2 і вже на 81-й хвилині отримав першу жовту картку за грубий підкат. На 82-й хвилині він вирішив прийняти м'яч, застосувавши прийом карате. Однак в польоті зіграв ногою в обличчя суперника. За це він отримав ще одну жовту картку, яка стала другою в матчі і перетворилася у червону.

Відеоогляд матчу, епізод із червоною карткою на 3:27:

Фото: twitter/BresciaOfficial