Роналду встановив новий рекорд у топ-лігах Європи

Португальський форвард італійського футбольного клубу “Ювентус” Кріштіану Роналду став автором нового рекорду в топ-лігах Європи.

Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив більше 15 голів у 14 сезонах поспіль. Про це повідомляє Sport Arena.

“Форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення. Португальський нападник став першим футболістом, який забив більше 15 голів в 14 сезонах поспіль в топ-лігах Європи”, - йдеться в повідомленні.

Досягнення підкорилося Роналду в матчі 20-го туру Серії А проти “Парми” (2:1), в якому 34-річний футболіст відзначився дублем і приніс перемогу своїй команді.

Всього у нинішньому сезоні зірковий португалець зіграв за “Ювентус” у 24 матчах і забив 18 м’ячів. У Серії А Роналду забив 16 м’ячів у 17 поєдинках.

Зазначимо, що “Ювентус” наразі є лідером футбольного чемпіонату Італії.

Фото: Getty Images

Фото на першій сторінці: twitter.com/Juventus