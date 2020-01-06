Хет-трик Роналду приніс «Ювентусу» перемогу і вивів на перше місце в Серії А

Перший хет-трик Роналду в Серії А і 56-й в кар’єрі.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду в матчі 18-го туру чемпіонату Італії з «Кальярі» (4:0) оформив свій перший хет-трик у Серії А, повідомляє Укрінформ.

Всього це вже 56-й хет-трик в кар'єрі португальця в матчах за клуби та національну збірну. Починаючи з 2008 року, ніхто не робив більше хет-триків, ніж Роналду (36) в топ-5 лігах Європи. У Ліонеля Мессі за цей період 34 хет-трики.

Крім того, 34-річний португалець став першим гравцем, який забивав по три м'ячі в одному матчі в англійській Прем'єр-лізі, Примері, Серії А і на чемпіонаті світу.

У нинішньому сезоні Роналду забив 15 м’ячів і віддав дві результативні передачі в 21 матчі за «Ювентус» у всіх турнірах.

Після цієї перемоги «Ювентус» набрав 45 очок і повернувся на перше місце в Серії А. «Інтер» поки що на другому місці (42 очки). Свій матч 18-го туру «Інтер» зіграє сьогодні на виїзді проти «Наполі», початок о 21:45.