Бокс: стали відомі нові дати чемпіонського бою Віктора Постола

Боксерський бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі між американцем Хосе Раміресом та українцем Віктором Постолом відбудеться у першій половині серпня.

Поки називаються дві дати - 8-е або 15 серпня, повідомляє Klitschko-brothers.

Спершу дуель мала відбутися 1 лютого в Китаї, але була скасована через епідемію коронавірусу.

Пізніше бій заплановали на 9 травня у США, але дату довелося змінювати вдруге. Серпневий вечір боксу, як і інші події промоутерської компанії Top Rank, у найближчому майбутньому проходитимуть без глядвчів на трибунах.

Фото: 112.international.