Бокс: стали відомі нові дати чемпіонського бою Віктора Постола
Укрінформ
Боксерський бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі між американцем Хосе Раміресом та українцем Віктором Постолом відбудеться у першій половині серпня.
Поки називаються дві дати - 8-е або 15 серпня, повідомляє Klitschko-brothers.
Спершу дуель мала відбутися 1 лютого в Китаї, але була скасована через епідемію коронавірусу.
Пізніше бій заплановали на 9 травня у США, але дату довелося змінювати вдруге. Серпневий вечір боксу, як і інші події промоутерської компанії Top Rank, у найближчому майбутньому проходитимуть без глядвчів на трибунах.
Фото: 112.international.