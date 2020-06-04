Чісора: У бою з Усиком буду всюди, як висип у дитини

Британський боксер Дерек Чісора поділився очікуваннями від бою проти офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в "гевівейті" українця Олександра Усика.

За словами Чісори, він дуже схвильований майбутнім поєдинком і вже розробив план на бій, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Бій проти Усика - великий крок для мене. Я хочу битися з одним з найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії. - Ред.) у світі. Це Усик, Тайсон Ф'юрі та Сауль Альварес. Я схвильований цим, як маленький хлопчик у переддень Різдва. Він новачок у "гевівейті", але ми знаємо, що він вміє битися. Спробую пресингувати його, буду всюди, як висип у дитини", - заявив Чісора.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Чісора мав відбутися у травні, проте через пандемію коронавірусу його перенесено на невизначений термін.

Фото: klitschko-brothers.com.