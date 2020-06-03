Ф'юрі: Якщо отримаю пропозицію боксувати без глядачів, відмовлюся

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що не братиме участі в боях без глядачів на трибунах.

Причому, на думку, британця, питання грошей тут ні до чого, повідомляє BoxingScene.

Читайте також: Ломаченко і Лопес не матимуть проміжних боїв перед очним поєдинком

"Не думаю, що зможу буи мотивованим на бій без глядачів. Це все одно, що боксувати у спортзалі, а не на справжній події. Ну не може чемпіон світу у суперважкій вазі боксувати без глядачів! І я кажу не про гроші. Я вже заробив достатньо. Це просто позбавило б людей можливості по-справжньому подивитися грандіозну подію. Словом, це це не для мене", - сказав чемпіон світу.

Фото: essentiallysports.com.