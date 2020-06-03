Ф'юрі: Якщо отримаю пропозицію боксувати без глядачів, відмовлюся
Укрінформ
Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що не братиме участі в боях без глядачів на трибунах.
Причому, на думку, британця, питання грошей тут ні до чого, повідомляє BoxingScene.
"Не думаю, що зможу буи мотивованим на бій без глядачів. Це все одно, що боксувати у спортзалі, а не на справжній події. Ну не може чемпіон світу у суперважкій вазі боксувати без глядачів! І я кажу не про гроші. Я вже заробив достатньо. Це просто позбавило б людей можливості по-справжньому подивитися грандіозну подію. Словом, це це не для мене", - сказав чемпіон світу.
Фото: essentiallysports.com.