Ломаченко і Лопес не матимуть проміжних боїв перед очним поєдинком

Боксерський Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію навколо бою українця Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом.

За його словами, суперники відмовилися від проміжних боїв, повідомляє Boxingnews24.com.

"Плануємо бій Ломаченко - Лопес на вересень. Хочемо пустити на арену 2,5 тисячі глядачів. Маю сказати одне: я пропонував їм провести проміжні поєдинки, але вони обидва відмовилися і заявили, що не хочуть боксувати з будь-ким ще", - зазначив Арум.

У березні бій Ломаченко та Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

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Непереможений 22-річний американець став у грудні минулого року чемпіоном світу після перемоги над Річардом Коммі з Гани. Ломаченко у своєму останньому поєдинку у серпні переміг британця Люка Кемпбелла.

Фото: boxingscene.com.