"Гонвед" виграв Кубок Угорщини з футболу

У фінальному матчі Кубка Угорщини футболісти "Гонведа" обіграли "Мезекевешд" з рахунком 2:1.

Зустріч відбулася в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" в присутності обмеженої кількості глядачів, повідомляє офіційний сайт "Гонведа".

Джордже Камбер відкрив рахунок на 33-й хвилині. Через 4 хвилини "Мезекевешд" відновив паритет - відзначився Ласло Пекар. На початку другого тайму Камбер оформив дубль. Цей гол у підсумку став переможним.

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"Гонвед" увосьме в своїй історії виграв Кубок Угорщини і посідає четверте місце за цим показником. Найчастіше трофей вигравали "Ференцварош" (23), МТК (12) та "Уйпешт" (10).

Фото - honvedfc.hu.