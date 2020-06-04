"Гонвед" виграв Кубок Угорщини з футболу
Укрінформ
У фінальному матчі Кубка Угорщини футболісти "Гонведа" обіграли "Мезекевешд" з рахунком 2:1.
Зустріч відбулася в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" в присутності обмеженої кількості глядачів, повідомляє офіційний сайт "Гонведа".
Джордже Камбер відкрив рахунок на 33-й хвилині. Через 4 хвилини "Мезекевешд" відновив паритет - відзначився Ласло Пекар. На початку другого тайму Камбер оформив дубль. Цей гол у підсумку став переможним.
"Гонвед" увосьме в своїй історії виграв Кубок Угорщини і посідає четверте місце за цим показником. Найчастіше трофей вигравали "Ференцварош" (23), МТК (12) та "Уйпешт" (10).
Фото - honvedfc.hu.