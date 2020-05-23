Угорщина поновлює футбольний сезон

У суботу, 23 травня, поновлюється чемпіонат Угорщини з футболу, який був призупинений у середині березня через пандемію коронавірусу.

Першими після паузи зіграють "Ференцварош", який тренує український наставник Сергій Ребров, та "Дебрецен", повідомляє Укрінформ.

Матч пройде без глядачів.

Після 25-ти зіграних турів "Ференцварош" очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, випереджаючи "Фехервар" на три очки й маючи дві гри в запасі.

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Нагадаємо, що у складі "Ференцвароша" виступає український півзахисник Ігор Харатін, якого Андрій Шевченко запрошував на березневий збір національної команди. У цьому сезоні Харатін провів у складі свого клубу 36 поєдинків, в яких забив один м’яч та відзначився двома гольовими передачами.

Фото: mlsz.hu.