Уряд призначив стипендії видатним спортивним тренерам

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про призначення стипендій КМУ видатним тренерам, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, йдеться про призначення 75 стипендій строком на один рік у розмірах 15 прожиткових мінімумів для видатних тренерів, які забезпечують підготовку наших спортсменів до участі в 32-х Олімпійських іграх (47 стипендій) та 16-х літніх Паралімпійських іграх (25 стипендій), які відбудуться в Токіо у 2021-му році.

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Ще 3 стипендії передбачені для тренерів, які готуватимуть спортсменів до участі у 24-х зимових Олімпійських іграх у Пекіні.