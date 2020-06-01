Зеленський призначив стипендії для 31 спортсмена та 13 тренерів
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив 44 стипендії видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.
Відповідний указ №208/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам", - ідеться в документі.
Президент призначив стипендії 31 спортсмену та 13 тренерам.
Указом передбачається, що суми стипендій спортсменів становлять 7, 9, 12 та 15 тисяч гривень, для тренерів - 7, 10, 12 та 15 тисяч гривень.