Зеленський призначив стипендії для 31 спортсмена та 13 тренерів

Зеленський призначив стипендії для 31 спортсмена та 13 тренерів

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив 44 стипендії видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.

Відповідний указ №208/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам", - ідеться в документі.

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Президент призначив стипендії 31 спортсмену та 13 тренерам.

Указом передбачається, що суми стипендій спортсменів становлять 7, 9, 12 та 15 тисяч гривень, для тренерів - 7, 10, 12 та 15 тисяч гривень.

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